Які нововведення в оформлені субсидії
В першу чергу варто нагадати, що ще з вересня особам, яким призначили субсидію на неопалювальний сезон, не потрібно звертатися по неї повторно. Тобто виплати на опалювальний сезон їм призначать автоматично.
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Субсидію призначатимуть з місяця звернення до кінця опалювального сезону. Також вона розраховується і на неопалювальний сезон.
Для призначення субсидії будуть враховувати доходи усіх членів домогосподарства за I та II квартали цього року. Розмір пенсії для обчислення виплат від держави враховуватиметься за серпень.
Як розрахувати відсоток платежу для родини
Обов'язковий відсоток платежу для родини розраховується за наступною формулою:
- розраховують сукупний середньомісячний дохід родини, а потім ділять його на кількість членів сім'ї;
- те що вийшло ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у 2023 році;
- потім усе ділять на два та множать на 15%.
Це і буде відсотком від середньомісячного сукупного доходу. Він впливатиме на розмір субсидії для конкретної родини.