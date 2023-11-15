Какие нововведения в оформлении субсидии
В первую очередь следует напомнить, что еще с сентября лицам, которым назначили субсидию на неотапливаемый сезон, не нужно обращаться за ней повторно. То есть выплаты на отопительный сезон им назначат автоматически.
Читайте также Субсидия на твердое топливо увеличится: каким теперь будет размер компенсации
Субсидию будут назначать с месяца обращение до конца отопительного сезона. Также она рассчитывается и на неотапливаемый сезон.
Для назначения субсидии будут учитываться доходы всех членов домохозяйства за I и II кварталы этого года. Размер пенсии для исчисления выплат от государства будет учитываться за август.
Как рассчитать процент платежа для семьи
Обязательный процент платежа для семьи рассчитывается по формуле:
- рассчитывают совокупный среднемесячный доход семьи, а затем делят его на количество членов семьи;
- то, что получилось, делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц в 2023 году;
- затем все делят на два и умножают на 15%.
Это и будет процентом от среднемесячного совокупного дохода. Он будет влиять на размер субсидии для семьи.