Існує 3 сценарії розвитку подій: чи готуватися львів'янам до блекаутів

В Україні розпочався опалювальний сезон і майже усі будинки почали підключати до тепла. Проте, чи готовий Львів до зими, залежить від багатьох факторів, зокрема обстрілів.

Опалювальний сезон у Львові

Андрій Москаленко, перший заступник міського голови з питань економічного розвитку Львівської міської ради розповів для 24 Каналу, що нині місто має достатньо електроенергії. Також існують резервні джерела електроенергії, які підстрахують Львів у разі ворожих атак.

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Андрій Москаленко Перший заступник міського голови з питань економічного розвитку Львівської міської ради Ми насправді завжди в цьому формулюванні намагаємось бути обережними, тому що все залежить від того, які саме об'єкти будуть піддаватися атаці. Ми розуміємо, що якщо руйнується один з ключових об'єктів, який може генерувати опалення, то зрозуміло, що ми знаходимо альтернативні варіанти.

Існує три можливі сценарії розвитку подій:

Зелений – якщо не буде пошкоджень;

Жовтий – якщо певні об'єкти, як-от системи електропостачання, будуть пошкоджені, передбачено організацію роботи служб у таких умовах;

Червоний – якщо серйозне руйнування позбавить місто централізованого опалення.

Зауважте! Для червоного сценарію заздалегідь підготували тисячі локацій з простими обігрівальними засобами для жителів міста.

Тому звичайно, що ми готуємось до всіх сценаріїв. Станом на сьогодні по максимуму усе зроблене, щоб бути готовими. Але ми завжди обережні з цим, тому що ми не можемо спрогнозувати. Тут дуже різні атаки можуть бути, тому потрібно бути максимально обережними,

– сказав він.

Що якщо світла не буде

На цей випадок міська рада підготувала кілька протоколів для роботи за умов часткової або повної відсутності електрики та газу. До них належать:

Для забезпечення роботи світлофорів у Львові на головних магістралях 67 світлофорів підключено до резервного живлення, яке активується при відсутності централізованого постачання.

у Львові на головних магістралях 67 світлофорів підключено до резервного живлення, яке активується при відсутності централізованого постачання. Для забезпечення електропостачання котельні у Львові оснащені генераторами, а також передбачено резервний запуск для ТЕЦ.

у Львові оснащені генераторами, а також передбачено резервний запуск для ТЕЦ. Крім того, з наступного тижня в місті планують запустити когенераційні установки.

Вода подається у місто з віддалених районів та різних напрямків. Деякі з них мають потужні генератори на кілька мегаватів, які забезпечують подачу води до міста в разі потреби.

На шляху у нас також стоять менші генератори, там десь на десь близько 100 – 150 кіловат, які забезпечують підтримку води. Ми маємо змогу підвести до перших поверхів. А в тих будинках, де встановлені генератори, є змога підняти до останнього поверху,

– додав Москаленко.

Тож загалом Львів створив необхіні умови для нового опалювального сезону та має шляхи вирішення проблем у разі виникнення критичних ситуацій.