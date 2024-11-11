Отопительный сезон во Львове

Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы по вопросам экономического развития Львовского городского совета рассказал для 24 Канала, что сейчас город имеет достаточно электроэнергии. Также существуют резервные источники электроэнергии, которые подстрахуют Львов в случае вражеских атак.

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Андрей Москаленко Первый заместитель городского головы по вопросам экономического развития Львовского городского совета Мы на самом деле всегда в этой формулировке стараемся быть осторожными, потому что все зависит от того, какие именно объекты будут подвергаться атаке. Мы понимаем, что если разрушается один из ключевых объектов, который может генерировать отопление, то понятно, что мы находим альтернативные варианты.

Существует три возможных сценария развития событий:

Зеленый – если не будет повреждений;

Желтый – если определенные объекты, например системы электроснабжения, будут повреждены, предусмотрена организация работы служб в таких условиях;

Красный – если серьезное разрушение лишит город централизованного отопления.

Обратите внимание! Для красного сценария заранее подготовили тысячи локаций с простыми обогревательными средствами для жителей города.

Поэтому конечно, что мы готовимся ко всем сценариям. На сегодня по максимуму все сделано, чтобы быть готовыми. Но мы всегда осторожны с этим, потому что мы не можем спрогнозировать. Здесь очень разные атаки могут быть, поэтому нужно быть максимально осторожными,

– сказал он.

Что если света не будет

На этот случай городской совет подготовил несколько протоколов для работы в условиях частичного или полного отсутствия электричества и газа. К ним относятся:

Для обеспечения работы светофоров во Львове на главных магистралях 67 светофоров подключены к резервному питанию, которое активируется при отсутствии централизованного снабжения.

во Львове на главных магистралях 67 светофоров подключены к резервному питанию, которое активируется при отсутствии централизованного снабжения. Для обеспечения электроснабжения котельные во Львове оснащены генераторами, а также предусмотрен резервный запуск для ТЭЦ.

во Львове оснащены генераторами, а также предусмотрен резервный запуск для ТЭЦ. Кроме того, со следующей недели в городе планируют запустить когенерационные установки.

Вода подается в город из отдаленных районов и различных направлений. Некоторые из них имеют мощные генераторы на несколько мегаватт, которые обеспечивают подачу воды в город в случае необходимости.

На пути у нас также стоят меньшие генераторы, там где-то на где-то около 100 – 150 киловатт, которые обеспечивают поддержку воды. Мы можем подвести к первым этажам. А в тех домах, где установлены генераторы, есть возможность поднять до последнего этажа,

– добавил Москаленко.

Поэтому в целом Львов создал необхини условия для нового отопительного сезона и имеет пути решения проблем в случае возникновения критических ситуаций.