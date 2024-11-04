Газу вистачить: у Міненергетики запевнили, що українцям вистачить тепла

Україні повинно вистачити природного газу для проходження опалювального сезону 2024-2025 років. Обсяги розраховані також на споживання електростанціями.

Запаси на опалювальний сезон

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що газу на опалювальний сезон вистачить, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Герман Галущенко Міністр енергетики України Нам вистачить газу для проходження опалювального сезону. Більше того, нам вистачить газу з урахуванням збільшення його споживання на об'єктах генерації.

Нині Україна має всі необхідні домовленості про можливість імпорту газу в необхідному обсязі, якщо цього потребуватиме система.

На початку жовтня Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України", заявив, що країна увійде в опалювальний сезон 2024-2025 років із запасами газу, що перевищують 13 мільярдів кубометрів. Очікується, що опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада. Чернишов повідомив, що цільовий показник запасів газу становить 13,2 мільярда кубометрів.