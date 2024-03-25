Відключення опалення: що чекає на найбільш постраждалі регіони

Наближається закінчення опалювального сезону. Для деяких регіонів процедура відключення діятиме в окремому порядку.

Яке рішення прийняло Укренерго

24 березня в ефірі телемарафону голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що рішення щодо закінчення опалювального сезону у деяких областях буде прийматися окремо, передає 24 Канал. Йдеться про регіони, що найбільше постраждали від російських атак.

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Кудрицький наголошує, що саме постійна температура повітря вливатиме на швидкість закінчення опалювального сезону. За його словами, при невчасному відключенні, є ризик перевантажити енергосистему.

Володимир Кудрицький Голова правління НЕК Укренерго Коли опалювальний сезон закінчується при температурі навколишнього середовища +12 чи +14, то люди іноді догріваються електроприладами і це створює додаткове навантаження на енергосистему.

Окремо Кудрицький наголосив, що ризиків для української енергосистеми зараз немає. Імовірний дефіцит буде не критичним.

Ми на цю тему знаходимось у комунікації з місцевою владою для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для і без того постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону,

– наголошує Кудрицький

Як вплинула на ситуацію атака 22 березня

22 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку України. Українські об'єкти критичної інфраструктури були пошкоджені через обстріли шахедами та балістичними ракетами.

Зокрема Харків залишився без світла на деякий час, а у ДніпроГЕС росіяни поцілили щонайменше 8 разів, чим спричинили масштабну пожежу. Сильно пошкодженими були і об'єкти у інших областях, деякі з них не підлягають відновленню.

За словами Кудрицького, цей обстріл завдав енергосистемі значних збитків. Відповідно до попередніх оцінок, це щонайменше 90 – 100 мільйонів євро.