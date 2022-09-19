Готуємося до зими: як правильно обрати обігрівач

Попри те, що в Україні зараз лише осінь, але холодно стає все дедалі частіше. Зима ж цього року буде однією із найважчих за усі роки. Які альтернативні види опалення українцям слід придбати, читайте у тексті.

Цьогорічна зима триматиме для нас багато сюрпризів. Як підготуватися до цього та якими обігрівачами закупитися.

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Обігрівачі: які є види

Попит на прилади для обігріву росте з літа. Найбільш популярними виявилися електричні конвектори, а також радіатори.

Електричні обігрівачі;

Вони найбільш популярні серед населення, адже ними легко користуватися і вони відносно не дорогі. Ціна коливається від 2 до 3 тисяч гривень. Потужність конвекторів близько 1 – 2,5 кВт, а вистачає цього для кімнат площею понад 30 квадратних метрів.

Інфрачервоні обігрівачі;

Є потужністю до 1 кВт і вважаються невеликими, і є великі – потужністю понад 2 кВт. Коштують вони у межах від 700 гривень до 2,5 тисячі гривень. Працюють такі обігрівачів подібно до сонця, тобто випромінюють хвилі в інфрачервоному діапазоні.

Масляні обігрівачі;

Такі пристрої мають всередині мінеральну олію, яка нагрівається і випромінює тепло. Коштують від 3 до 4 тисяч гривень. Прості у використанні й доволі довго утримують тепло у кімнаті. Єдине, що металевий корпус обігрівача швидко нагрівається, що може бути небезпечним. Також, потужність масляних обігрівачів доволі велика – понад 2 кВт. Це призводить до великого навантаження на мережу.

Теплові вентилятори;

Перевагою таких вентиляторів є те, що вони мобільні, а ще швидко нагрівають кімнату. Вартість сягає від 800 гривень до 1,5 тисячі гривень. Проте, вони не підходять для обігріву великих приміщень, адже малі та споживають багато електрики.

Твердопаливні чи газові обігрівачі

Головний недолік перерахованих обігрівачів – їх залежність від електроенергії. Ризик становлять не лише потенційні російські атаки, а й непідготовленість житла.

Такі обігрівачі зазвичай працюють на дровах, вугіллі, палетах та газі. І попит на них росте тільки серед населення, яке проживає у приватному секторі. Використання таких обігрівачів неможливе у квартирах.

Як розповів 24 каналу Олексій Корчміта, голова Української асоціації Енергосервісних компаній, газу може бракувати. І його може не вистачати на рівні 2–3 мільярдів кубів на рік.

Олексій Корчміт Голова Української асоціації Енергосервісних компаній Я вважаю, що державі потрібно максимально стимулювати перехід населення, яке живе у приватному секторі, тому що ситуація у багатоквартирних будинках зовсім інша – там не можна змінити основне джерело опалювання, на інші джерела опалення. Отже, це дрова, вугілля, торф, палети та все інше. І таким чином пройти зими.

Отже, для цього варто обирати:

Буржуйки;

Їхня ціна 4 – 6 тисяч гривень. Для монтажу буржуйки потрібен димохід. Недоліком таких обігрівачів є те, що вони не можуть обігріти велику площу приміщення через свій малий розмір.

Твердопаливні та газові котли;

Твердопаливні котли можна встановити лише у приватних будинках, а газові працюють і у квартирах, і у будинках. Ціна таких пристроїв доволі велика: 15 – 25 тисяч гривень, додаткові декілька тисяч гривень варто віддати ще й за монтаж. Крім того, газові котли не можуть працювати, якщо будуть часті перебої з електропостачанням.

Генератори

Це єдині пристрої, які не потребують газу чи електрики. Вони працюють на бензині чи дизельному пальному. Ціна їхня також не з дешевих: від 15 тисяч гривень до 25 тисяч гривень.

Та використовувати їх може не кожен, адже для повноцінної роботи, їм потрібний відкритий простір. Вихлопні гази унеможливлюють його роботу в приміщенні.

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Не забувайте й про найбільш простий варіант підготовки до теплої зими – одяг, ковдри, газові плити та інше. Відтак, ковдри вартують від 700 гривень до 1,5 тисячі гривень. Спальні мішки, які також пригодяться, коштують від 650 гривень до 3 тисяч гривень. Щодо нагрівання їжі та води, якщо зникне газ, то варто закупитися туристичними газовими плитками та пальниками. Згодяться електричні простирадла та електроковдри.

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