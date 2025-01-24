Шмигаль розповів, як Україна проходить опалювальний сезон

Україна вже перетнула екватор зими й опалювального сезону. Наразі він проходить досить успішно.

Як проходить опалювальний сезон в Україні

Зокрема попри постійні атаки Росії, українська енергосистема залишається цілісною і працює стабільно, передає 24 канал з посиланням на слова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

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Викликів багато, і ситуація може швидко змінюватися. Тому 24/7 працюємо, аби посилити нашу енергетику,

– наголосив Шмигаль.

До того ж Україна продовжує будувати нові об'єкти та розвивати розподілену генерацію, яка забезпечує локальні потреби та створює систему менш вразливу до атак. Згідно зі слів урядовця, також тривають ремонти та відбудова.

На час воєнного стану ми ухвалили рішення, що завезення енергетичного обладнання відбувається без ПДВ. Мова йде про устаткування, необхідне для відновлення, ремонтів та створення нових об’єктів розподіленої генерації,

– сказав прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що на цей опалювальний сезон в Україні тарифи на тепло і світло залишаться без жодних змін. Як раніше й обіцяв уряд.

Важливо! Крім того, у бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 мільярда гривень. Це має забезпечить підтримку всіх українців, які того потребують.

Допомога українцям під час опалювального сезону

Також Шмигаль розповів, що уряд продовжує програми пільгового фінансування. Наприклад, для приватних домогосподарств діє програма кредитування під 0% на встановлення сонячних панелей.

ОСББ можуть скористатися програмою ГрінДІМ та отримати 2 млн грн на сонячні станції та 2 млн грн на теплові помпи. Маємо вже майже 150 заявок і закликаємо ОСББ активніше користатися цією програмою, аби підвищити власну енергетичну стійкість,

– зазначив український прем’єр.

Він додав, що для малого та середнього бізнесу є пільгові кредити за програмою "5-7-9" та за програмою Фонду декарбонізації.

Ба більше, відповідно до політики "Зроблено в Україні", можна отримати компенсацію 15% за придбану техніку чи обладнання в українського виробника.

Зауважте! Нещодавно такий перелік був розширений утричі. Тепер там майже 450 найменувань продукції від 19 виробників.