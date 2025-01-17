Який тепер тариф на електроенергію

Тепер власники електроопалювальних установок відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кіловат-годин.

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Нагадаємо! Зараз тариф на електроенергію в Україні – 4,32 гривні за кіловат-годину. Він не змінюватиметься щонайменше до кінця опалювального сезону.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Також передбачено пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тисяч кіловат-годин електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом.

Шмигаль зазначив, що для виправлення цієї ситуації було ухвалено постанову про диференціацію пільгового тарифу через механізм ПСО.

Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення,

– сказав Шмигаль.

Зверніть увагу! Платити за електроенергію можна менше, якщо встановити правильний лічильник.