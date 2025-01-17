Какой теперь тариф на электроэнергию
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что владельцы электроотопительных установок отныне будут платить полный тариф лишь за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи киловатт-часов.
Правительство утвердило изменения в тарифе на электроэнергию для владельцев электроотопительных установок. Теперь они смогут тратить меньше.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что владельцы электроотопительных установок отныне будут платить полный тариф лишь за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи киловатт-часов.