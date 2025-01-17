Какой теперь тариф на электроэнергию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что владельцы электроотопительных установок отныне будут платить полный тариф лишь за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи киловатт-часов.