Комусь вже вимкнули, а комусь ще ні: у яких містах України вже завершився опалювальний сезон

В Україні опалювальний сезон закінчується раніше зазначеного терміну. В деяких областях тепло припинили подавати ще наприкінці березня. Однак є такі регіони, де через несприятливі погодні умови опалювальний сезон продовжили.

Зазвичай, закінчення опалювального сезону в Україні припадає на середину квітня. Втім, якщо по областях погіршується погода, а температура повітря падає, його можуть продовжити.

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Як зазначив Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз", через погодні умови опалювальний сезон в деяких областях України триває, але має бути завершений щойно це дозволять температурні показники.

Енергоефективність має залишатися пріоритетом №1 для органів місцевого самоврядування. Зауважу, що це – не про холод в оселях, а про комфортну температуру та заощадження при сплаті рахунків за отримане тепло. Війна триває. Важливо економити ресурси, необхідні для підготовки до наступної зими, яка буде не менш складною,

– додав він.

У яких областях розпочали відключення від тепла

Як відомо, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях наприкінці березня розпочали відключати опалення.

Відтак, у Дніпрі тепло припинили подавати 22 березня, у Кам’янському – 25 березня, а у Нікополі – 31 березня. Крім того, З1 березня одеситам також відключили опалення.

У Херсоні опалювальний сезон завершили ще 24 березня. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.

А в Ужгороді на засідання виконавчого комітету сезон завершили 1 квітня.

Кому продовжили опалювання через погодні умови

Як розповів мер Києва Віталій Кличко, у столиці попередньо опалювальний сезон завершиться 8 квітня.

Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше,

– написав мер.

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У Сумах подачу тепла припинили вчора, 6 квітня. Про рішення оголосили на засіданні комісії, повідомили в Сумській міськраді.

подачу тепла припинили вчора, 6 квітня. Про рішення оголосили на засіданні комісії, повідомили в Сумській міськраді. Однак у Житомирі завершення опалювального сезону перенесли з 10 квітня через погіршення погодних умов. Тепер житомирянам вимкнуть тепло попередньо 14 квітня.

Відповідна зміна в проєкт рішення внесена через погіршення погодних умов, – розповів Суспільному начальник управління комунального господарства міськради Олександр Марцун.