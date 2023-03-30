В яких містах уже відключили опалення

22 березня відключили теплопостачання у Дніпрі. У Кам’янському - 25 березня, а у Нікополі планують 31 березня. У Чернівцях вдень вирішили призупиняти подачу опалення у будинки містян, а вночі вмикати назад.

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У яких містах незабаром відключать тепло

31 березня опалення відключать в Одесі, Полтаві та Запоріжжі. Про це повідомили у пресслужбах міськрад. Також, 1 квітня тепло вимкнуть у Краматорську Донецької області.

У суботу, 1 квітня, вирішили закінчити опалювальний сезон в Ужгороді. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. У місті Івано-Франківську у зв'язку з похолоданням вирішили поки продовжити опалювальний сезон, який мав завершитися 1 квітня.

Луцьктепло з 23 березня тимчасово призупинило опалювальний сезон та попереджає про можливі перебої з гарячою водою. Херсон став наступним містом, яке завершило опалення 24 березня.

У Києві тепло планують вимкнути 5 квітня. Про це розповів міський голова Кличко.

З 5 квітня столиця розпочне припинення опалювального сезону. На припинення опалення в системі, яка є найбільшою в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів. Нагадаю, уже не вперше Київ завершує традиційний опалювальний сезон раніше 15 квітня, щоб кияни змогли зекономити на оплаті за тепло. За прогнозами синоптиків, уже цього тижня середньодобова температура буде вищою за 8 градусів, коли за нормативами ми можемо вимикати опалення. Утім, соціальні об'єкти – садочки, лікарні, школи – будуть отримувати тепло. Ми їх відключатимемо лише за заявками керівників,

– зазначив Віталій Кличко.