Вперше Україна пройшла опалювальний сезон виключно на власному газі

Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов зазначив, що Україна цьогоріч вперше пройшла опалювальний сезон виключно на газі власного видобутку. Він назвав це історичною подією, адже впродовж багатьох років країна імпортувала більшість газу.

Рекордний видобуток

Чернишов зазначив, що ще кілька років тому мало хто міг уявити таку ситуацію, проте українські фахівці у газовій галузі досягли значного прогресу і мають намір продовжувати "підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі".

Читайте також Пальне знову дорожчає: ціни на бензин, дизель та автогаз змінилися

Раніше "Нафтогаз" зазначав, що впродовж 2023 року Україна успішно видобула понад 1 мільярд кубометрів природного газу. У квітні було введено в експлуатацію одну з найбільш продуктивних свердловин країни, добовий дебіт якої склав 580 тисяч кубометрів газу.

! Обсяги видобутку за рік також стали рекордними — подібні потужності востаннє спостерігалися у 2002 році.

А станом на 8 лютого 2024 року Україна видобула 38,54 мільйона кубометрів газу. Це стало можливим завдяки запуску нових, зокрема високопродуктивних свердловин.

Зміни для споживачів

! З початку 2024 року вдалося запустити три високодебітні свердловини, які разом дають 800 000 кубометрів газу на добу. Особливу увагу компанія приділяє ділянкам, де добовий видобуток перевищує 100 тисяч кубометрів газу.

У "Нафтогазі" оголосили про деякі зміни, що почнуть діяти вже з 1 березня для побутових споживачів. Так, компанія "Газмережі" розширює свою діяльність, включаючи до свого сервісного обслуговування додаткові 270 тисяч споживачів на Буковині, Житомирщині та Івано-Франківщині. Ліцензії для роботи були отримані у наступних регіонах:

Чернівецька область;

Тисменицький район Івано-Франківської області;

Коростишівський район Житомирщини.

! Тарифи на газ залишаться незмінними. Однак оплата за доставку газу буде здійснюватися за новими банківськими реквізитами.

Споживачі, які здійснили переплату за доставку газу на рахунки "Чернівцігаз", "Тисьменицягаз" та "Коростишівгаз", мають можливість повернути зайві кошти. Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до Центру обслуговування клієнтів "Газмереж" у своєму регіоні.