Впервые Украина прошла отопительный сезон исключительно на собственном газе

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов отметил, что Украина в этом году впервые прошла отопительный сезон исключительно на газе собственной добычи. Он назвал это историческим событием, ведь на протяжении многих лет страна импортировала большинство газа.

Рекордная добыча

Чернышов отметил, что еще несколько лет назад мало кто мог представить такую ситуацию, однако украинские специалисты в газовой отрасли достигли значительного прогресса и намерены продолжать "поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и в дальнейшем".

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Ранее "Нафтогаз" отмечал, что в течение 2023 года Украина успешно добыла более 1 миллиарда кубометров природного газа. В апреле была введена в эксплуатацию одна из самых продуктивных скважин страны, суточный дебит которой составил 580 тысяч кубометров газа.

! Объемы добычи за год также стали рекордными - подобные мощности в последний раз наблюдались в 2002 году.

А по состоянию на 8 февраля 2024 года Украина добыла 38,54 миллиона кубометров газа. Это стало возможным благодаря запуску новых, в частности высокопроизводительных скважин.

Изменения для потребителей

! С начала 2024 удалось запустить три высокодебитные скважины, которые вместе дают 800 000 кубометров газа в сутки. Особое внимание компания уделяет участкам, где суточная добыча превышает 100 тысяч кубометров газа.

В "Нафтогазе" объявили о некоторых изменениях, которые начнут действовать уже с 1 марта для бытовых потребителей. Так, компания "Газсети" расширяет свою деятельность, включая в свое сервисное обслуживание дополнительные 270 тысяч потребителей на Буковине, Житомирской и Ивано-Франковской областях. Лицензии для работы были получены в следующих регионах:

Черновицкая область;

Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Коростышевский район Житомирской области.

! Тарифы на газ останутся неизменными. Однако оплата за доставку газа будет осуществляться по новым банковским реквизитам.

Потребители, которые осуществили переплату за доставку газа на счета "Черновцыгаз", "Тисьменицагаз" и "Коростышевгаз", имеют возможность вернуть лишние средства. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в Центр обслуживания клиентов "Газмереж" в своем регионе.