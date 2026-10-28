Вже наступного тижня: в одному з регіонів планують поетапно почати опалювальний сезон

Вже незабаром мешканці ще одного обласного центру дочекаються подачі тепла. Однак подавати його хочуть поетапно – протягом двох тижнів.

Де опалювальний сезон стартує 2 листопада

Офіційний старт опалювального сезону у Запоріжжі заплановано на 2 листопада, про що під час засідання міської ради повідомив тимчасовий виконувач обов'язків очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, комунальна інфраструктура та бюджетні установи технічно готові до подачі тепла на всі сто відсотків. Йдеться про понад 4 500 житлових будинків, 320 соціальних закладів, 158 котелень та понад 500 кілометрів тепломереж.

Зверніть увагу! Опалювальний сезон розпочнеться у лікарнях, школах та дитячих садках, а вже після них комунальники почнуть підключати звичайні житлові будинки.

Влада попереджає, що 2 листопада є лише орієнтовною датою. Тепло з'явиться у квартирах не одразу, адже технологічний процес запуску такої великої системи потребує часу та обережності, щоб уникнути аварій на магістралях.

Запуск повністю може тривати до 2 тижнів. Можливі й технічні несправності,

– попередив Семікін.

Якою є ситуація з теплом в інших регіонах України

Через різке зниження температури повітря опалювальний сезон вже активно розгортається по всій країні. Наприклад, у Полтавській громаді комунальники також переведуть систему в зимовий режим з 2 листопада.

Водночас у Тернополі та Хмельницькому подачу тепла розпочали ще 28 жовтня. Таке рішення затвердила міська влада.

А деякі регіони ще чекають зміни погодних умов, аби почати опалювальний сезон для житлових будинків. Зокрема, Львівщина та Одещина очікують зниження температури повітря.