Опалювальний сезон в Україні: ще у двох регіонах починають подачу тепла

Опалювальний сезон в Україні / Фото Unsplash
Різке зниження температури змушує місцеву владу пришвидшити старт подачі тепла. Вже найближчими днями мешканці одразу кількох обласних центрів зможуть зігрітися у своїх квартирах.
Де увімкнуть опалення вже 28 жовтня
Уже в середу, 28 жовтня, опалювальний сезон для населення стартує у Тернополі, про що повідомили на сайті міської ради.
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У Тернополі питання подачі теплоносія до житлових будинків внесли до порядку денного засідання виконавчого комітету. Згідно з проєктом рішення, тепло почнуть подавати з 09:00 ранку 28 жовтня.
У середу, 28 жовтня, на засіданні виконавчого комітету міської ради планують розглянути та прийняти рішення про початок опалювального періоду 2026–2027 років на території Тернопільської міської територіальної громади
Після ухвалення рішення розпочнеться подача тепла до житлових будинків міста.
Зауважте! Про результати засідання буде повідомлено додатково.
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Тим часом у Хмельницькому мер міста Олександр Симчишин вже підписав розпорядження про старт опалювального сезону. Для багатоповерхівок міста він розпочнеться також з 28 жовтня.
Варто зазначити, що соціальний сектор міста, зокрема лікарні та дитсадки, почав обігріватися ще 15 жовтня.
Нагадаємо, що опалювальний сезон є важливою та актуальною темою для українців. Наприклад, на Львівщині його ще не розпочали. Подачу тепла планують розпочати за певних температурних умов.
Таке ж рішення погодили в Одеській області. Там також опалювальний сезон розпочнеться відповідно до погодних умов.
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