Що відомо про опалення у Львівській області

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2026–2027 років, про що йдеться на сайті Львівської обласної військової адміністрації.

Зокрема, для проходження зими на Львівщині створять оперативний штаб.

А департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА здійснюватиме моніторинг – аж до самого завершення опалювального сезону в області.

Коли ж почнеться подача опалення

На Львівщині тепло почнуть подавати, коли середньодобова температура повітря становитиме +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. Це означає, що рішення про запуск опалення кожна громада ухвалюватиме самостійно – залежно від погодних умов.

Водночас у лікарнях, дитячих садках та інших соціальних закладах опалювальний сезон може розпочатися раніше. Але для цього керівники закладів мають подати відповідні письмові заявки.

Наше завдання – забезпечити готовність систем теплопостачання до роботи та своєчасний початок опалювального сезону. Важливо, щоб заклади соціальної сфери могли отримати тепло раніше, якщо цього потребуватимуть умови,

– сказав Козицький.

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Нагадаємо, що у деяких регіонах вже почали вмикати опалення. Зокрема, це стосується Києва. Але у частині деяких регіонів тепла ще немає – там відбуваються відновлювальні роботи після російських ударів.

Також опалювальний сезон вже розпочався на Хмельниччині. Тепло отримали дитячі садки, лікарні та інші соціальні заклади.