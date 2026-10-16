Что известно об отоплении во Львовской области

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2026–2027 годов, о чем говорится на сайте Львовской областной военной администрации.

В частности, для прохождения зимы во Львовской области будет создан оперативный штаб.

А департамент топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА будет осуществлять мониторинг – вплоть до самого завершения отопительного сезона в области.

Когда же начнется подача тепла

Во Львовской области тепло начнут подавать, когда среднесуточная температура воздуха составит +8 °C или ниже в течение трех суток подряд. Это означает, что решение о запуске отопления каждая община будет принимать самостоятельно – в зависимости от погодных условий.

В то же время в больницах, детских садах и других социальных учреждениях отопительный сезон может начаться раньше. Но для этого руководители учреждений должны подать соответствующие письменные заявки.

Наша задача – обеспечить готовность систем теплоснабжения к работе и своевременное начало отопительного сезона. Важно, чтобы учреждения социальной сферы могли получить тепло раньше, если этого потребуют условия,

– сказал Козицкий.

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Напомним, что в некоторых регионах уже начали включать отопление. В частности, это касается Киева. Но в части некоторых регионов тепла еще нет – там ведутся восстановительные работы после российских ударов.

Также в Хмельницкой области уже начался отопительный сезон. Тепло получили детские сады, больницы и другие социальные учреждения.