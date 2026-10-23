Опалювальний сезон на Одещині: коли планують розпочати подачу тепла в регіони

Коли в оселях мешканців Одещини з'явиться тепло

Одеська область повністю завершила підготовку до опалювального сезону, щоб забезпечити стабільну роботу інфраструктури в осінньо-зимовий період, про що повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама Adv

популярні відео

Олег Кіпер Начальник Одеської ОВА Одещина готова до опалювального сезону. За останні місяці разом з громадами та всіма профільними службами ми провели необхідну підготовку, щоб область була максимально готовою до роботи в осінньо-зимовий період.

Водночас опалювальний сезон в області розпочнеться відповідно до погодних умов та температурного режиму.

Соціально важливі об’єкти, тобто лікарні, школи, підприємства теплопостачання та водопостачання, забезпечені генераторами із запасом палива.

Зокрема, до роботи вже готова 21 установка розподіленої теплової генерації загальною потужністю 36 мегаватів.

Крім того, в регіоні встановлюють блочно-модульні котельні та посилюють захист критичної інфраструктури.

Попри те, що безпекова ситуація залишається непередбачуваною, робимо все можливе, щоб у будь-яких умовах критично важливі об'єкти працювали стабільно– наголосив Кіпер.

Реклама

Нагадаємо, що подача тепла на Київщині вже стартувала минулого тижня. Але саме для соціальної сфери.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також опалювальний сезон розпочали у Хмельницькій області. Тепло "отримали" дитячі садки, лікарні тощо.

А у Львівській області вже також підписали розпорядження про початок опалювального сезону 2026 – 2027 років. Але офіційно розпочнуть його, коли середньодобова температура повітря становитиме +8°C або нижче – протягом трьох діб поспіль.