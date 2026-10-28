Тепло буде вже у п'ятницю: де стартує опалювальний сезон 30 жовтня

Опалювальний сезон в Україні / Фото Shutterstock
Осінні холоди змушують місцеву владу пришвидшувати перехід міських комунікацій на зимовий режим роботи. Вже незабаром мешканці ще одного регіону зможуть відчувати початок опалювального сезону.
Де батареї стануть гарячими 30 жовтня
Опалювальний сезон у Рівному та Квасилові офіційно стартує вже цієї п'ятниці, 30 жовтня, про що повідомив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян.
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Відповідне розпорядження для всіх категорій споживачів підписав очільник міста. Першочергово теплоносій подаватимуть у медичні й освітні заклади. Зокрема, міський пологовий будинок та дитяча лікарня вже отримують опалення.
Водночас подача тепла здійснюватиметься виключно до тих споживачів, які:
- мають належно оформлені паспорти;
- акти готовності об'єктів до опалювального періоду.
На необхідності своєчасного оформлення цих документів неодноразово наголошували головам правлінь ОСББ та представникам управляючих компаній. Від готовності будинків залежить своєчасний початок опалення
Якою є ситуація з теплом в інших регіонах України
Через різке зниження температури опалювальний сезон вже активно розгортається по всій країні. Наприклад, у Тернополі та Хмельницькому подачу тепла розпочали 28 жовтня.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Водночас у Полтавській громаді комунальники переведуть систему в зимовий режим з 2 листопада.
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