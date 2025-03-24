В одному з міст ухвалили рішення закінчити опалювальний сезон

У Миколаєві у понеділок, 24 березня, офіційно завершують опалювальний сезон. Однак це не стосується закладів дошкільної освіти, лікарень, пологових будинків, амбулаторій.

У Миколаєві опалювальний сезон добігає кінця

Це рішення ухвалили у неділю, 23 березня, передає 24 Канал з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича.

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Відсьогодні офіційно завершуємо опалювальний сезон 2024-2025. Друзі, щойно на позачерговому виконкомі ухвалили рішення про завершення опалювального сезону на всіх об’єктах, крім закладів дошкільної освіти, лікарень, пологових будинків, амбулаторій,

– написав він.

Сєнкевич також висловив свою думку, що вдалося гідно впоралися з цим періодом. Також міський голова подякував тепловикам і всім працівникам ЖКГ за працю.

Цікаво! Олександр Сєнкевич заявив, що вірить у те, що після перемоги буде можливість відкрито розповісти, з якими викликами довелося стикнутися, аби запустити тепло до кожної домівки.