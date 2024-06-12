Усе по-іншому: як зміняться платіжки за доставку газу для українців

Українці мають платіж не тільки за використаний об'єм газу, а і за його доставку. Відповідно до нового рішення, формат однієї з платіжок зазнає змін.

Про що повідомили "Газмережі"

Саме компанія "Газмережі" відповідає за розподіл газу для споживачів. Вона закликала абонентів змінити формат сплати за послугу.

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Компанія наголошує, що друк платіжок потребує знаних ресурсів. Йдеться, зокрема про електроенергію. Зважаючи на стан енергосистеми, "Газмережі" закликають відмовитись від паперових рахунків і таким чином зекономити електроресурси.

Альтернативою платіжкам на папері є електронний документ. Його споживач може легко і швидко оформити онлайн.

Як оформити платіжку онлайн

Оформлення оплати за доставку газу можна здійснити онлайн. Для цього необхідно зайти у свій особистий кабінет на сайті "Газмережі".

Також там можна оформити квитанцію про сплату. Для цього потрібно:

у особистому кабінеті обрати розділ "Історія розрахунків";

натиснути кнопку "Отримати рахунок";

за потреби, квитанцію можна зберегти на своєму пристрої.

Також здійснити платіж можна через вкладку "Актуальний рахунок". У цьому розділі відображається інформація про теперішній платіж.

Сплачувати за доставку газу можна на перед. Здійснювати такий платіж необхідно щомісяця до 20-го числа.