Усе по-іншому: як зміняться платіжки за доставку газу для українців
Джерело:Газмережі
Українці мають платіж не тільки за використаний об'єм газу, а і за його доставку. Відповідно до нового рішення, формат однієї з платіжок зазнає змін.
Про що повідомили "Газмережі"
Саме компанія "Газмережі" відповідає за розподіл газу для споживачів. Вона закликала абонентів змінити формат сплати за послугу.
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Компанія наголошує, що друк платіжок потребує знаних ресурсів. Йдеться, зокрема про електроенергію. Зважаючи на стан енергосистеми, "Газмережі" закликають відмовитись від паперових рахунків і таким чином зекономити електроресурси.
Альтернативою платіжкам на папері є електронний документ. Його споживач може легко і швидко оформити онлайн.
Як оформити платіжку онлайн
Оформлення оплати за доставку газу можна здійснити онлайн. Для цього необхідно зайти у свій особистий кабінет на сайті "Газмережі".
Також там можна оформити квитанцію про сплату. Для цього потрібно:
- у особистому кабінеті обрати розділ "Історія розрахунків";
- натиснути кнопку "Отримати рахунок";
- за потреби, квитанцію можна зберегти на своєму пристрої.
Також здійснити платіж можна через вкладку "Актуальний рахунок". У цьому розділі відображається інформація про теперішній платіж.Зверніть увагу! Сплачувати за доставку газу можна на перед. Здійснювати такий платіж необхідно щомісяця до 20-го числа.