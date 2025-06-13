Хто з українців може не платити за проїзд

Перелік осіб, які можуть їздити безоплатно, регулюється законодавством. Водночас види та обсяги пільгових перевезень встановлюються спеціальним замовленням.

Хто може не оплачувати проїзд

Саме цим замовленням встановлюється і порядок компенсації автомобільним перевізникам збитків від пільгових перевезень, повідомляє 24 Канал.

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Зверніть увагу! Перевізник не може відмовитися перевозити пільговика. За це порушення можуть "покарати" штрафом.

Пасажири, які мають право на безкоштовний проїзд, зобов'язані при собі мати підтверджувальні документи. Йдеться, зокрема, про спеціальне посвідчення чи довідку встановленого зразка.

Станом на зараз, розраховувати на безоплатний проїзд можуть:

учасники бойових дій та ті особи, що до них прирівняні;

пенсіонери;

військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок війни;

діти з інвалідністю;

діти з сімей, що вважаються багатодітними;

діти, що отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;

діти до 6 років (вони не можуть займати окреме місце для сидіння);

ліквідатори аварії на ЧАЕС, що належать до другої категорії тощо.

Потрібно розуміти, що правила перевезення та вартість проїду може змінюватись залежно від населеного пункту.

Зауважте! Йдеться про безоплатний проїзд у громадському міському транспорті, до прикладу в автобусі, тролейбусі чи трамваї. На таксі ця пільга не поширюється.