Платити за газ можна по-новому: додатковий онлайн-спосіб

"Ощадбанк" запустив онлайн оплату газу через особистий кабінет "Нафтогазу". Аби сплатити за комуналку, необхідно зареєструватися.

Як платити за газ через "Ощадбанк"

Користувачі можуть сплачувати за газ картками будь-якого банку в особистому кабінеті на my.gas.ua, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ощадбанк".

Дивіться також Не тільки субсидії – як українцям менше платити за комуналку

Оплата здійснюється без відвідування банківських відділень. Клієнти заходять до особистого кабінету "Нафтогаз", переглядають суму до оплати та обирають варіант розрахунку через "Ощадбанк". Після переходу на платіжну сторінку банку потрібно ввести дані картки та підтвердити операцію.

Система підтримує технологію 3-D Secure для захисту трансакцій, а також платежі через Apple Pay та Google Pay. Кошти зараховуються на рахунки газопостачальної компанії наступного дня після успішної операції.

Потім клієнт отримує електронну квитанцію з усіма обов'язковими реквізитами. Комісія банку розраховується окремо від суми платежу та відображається перед підтвердженням операції.

Як зареєструватися в особистому кабінету "Нафтогазу"

Перейти на my.gas.ua та натиснути "Зареєструватися";

Вказати номер особового рахунку та перші дві літери прізвища його власника;

Обрати спосіб реєстрації – за номером телефону або через e-mail – та зазначити їх;

Ввести код для підтвердження;

Створити пароль та увійти до особистого кабінету.

Зауважте! Тариф на газ для споживачів компанії "Нафтогазу" становить 7,96 гривні за кубометр.