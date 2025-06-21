Газ спожили, а платіжки нема: де та як оплатити рахунок
- Українці можуть дізнатися рахунок за газ через особистий кабінет на сайті "Нафтогазу" або за допомогою офіційних каналів у Viber і Telegram.
- При відсутності інтернету та паперової квитанції, рекомендується звернутися у відділення банку або Укрпошти для оплати за фактичними показниками.
Часто українці можуть не отримати паперову платіжку за споживання газу, а тому виникає питання, де можна дізнатися скільки та як оплатити за комунальні послуги. Це можна зробити, як в особистому кабінеті користувача, так і за допомогою відділення банку.
Як дізнатися актуальний рахунок за газ
Як повідомляють в "Нафтогазі", передає 24 Канал, для отримання рахунку за спожитий газ не обов'язково мати лише паперову його версію. Для цього можна просто скористатися особистим кабінетом.
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Як потрапити в особистий кабінет й отримати рахунок за газ:
- Зайдіть на сайт https://my.gas.ua/. А якщо ще не зареєструвалися, то зробіть це.
- Після цього перейдіть у блок "Оплата за газ" та натисніть кнопку "Актуальний рахунок".
- Платіжка одразу завантажиться на ваш пристрій.
Зверніть увагу! Платіжку за минулі періоди можна отримати за такими алгоритмом: перейдіть у розділ "Історія розрахунків", оберіть відповідний місяць, натисніть кнопку "Отримати рахунок" та значок "Завантажити".
Які є альтернативні способи отримати платіжку за газ
Для цього потрібно користуватися офіційними каналами від "Нафтогазу". Крім особистого кабінету, це може бути як Viber (https://chats.viber.com/naftogazpostach ), так і Telegram (https://t.me/GASUA_bot).
Однак якщо у вас проблеми з інтернетом і немає паперової квитанції, то краще звернутися у відділення банку або ж у відділення Укрпошти. Оплату у такому випадку потрібно здійснити за власними розрахунками на основі фактичних показників.
- У призначенні платежу обов'язково вкажіть ваш особовий рахунок та перевірте коректність введеної інформації.
- Коли з'явиться можливість, то краще перевірити відповідність нарахувань та оплат, звернувшись в службу клієнтської підтримки.