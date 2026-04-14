Правила оплати за комуналку: в уряді розглядають новий законопроєкт

В Україні можуть змінитися правила щодо комунальних послуг. Станом на зараз Комітет опрацьовує відповідний законопроєкт. Його було надано до опрацювання 7 квітня.

Що може змінитися щодо комунальних послуг?

Мова йде про Проєкт Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" щодо забезпечення справедливого розподілу комунальних послуг".

Автори проєкту наголошують на забезпеченні справедливого розподілу комунальних послуг. А наразі частина споживачів оплачує енергію, якої фактично не отримують.

У законопроєкті пропонують скасувати мінімальну частку середнього питомого споживання теплової енергії. А натомість – встановити порядок визначення та розподілу обсягу теплової енергії на опалення приміщень з урахуванням різних категорій.

Зокрема для приміщень існуватимуть такі правила:

якщо вони обладнані лічильниками, то нарахування здійснюватимуть за фактичними показаннями;

якщо ні – плата буде пропорційна до площі житла.

Якщо людина має індивідуальне опалення, то платитиме лише за нарахування обсягу теплової енергії транзитних трубопроводів.

Важливо! Обсяг теплової енергії не визначається і не розподіляється за відсутності опалювальних приладів.

Також окремо у законопроєкті "підіймається" тема стосується гарячого водопостачання. Витрати на обслуговування внутрішніх систем пропонують включити безпосередньо до тарифу.

Включення витрат теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання до складу тарифу на послугу з постачання гарячої води як комплексної комунальної послуги без виокремлення окремого платежу за теплову енергію,

– йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо! У вівторок, 14 квітня, Володимир Зеленський вже підписав важливий закон щодо комуналки, який можна побачити на сайті Верховної Ради. Українці не платитимуть за послуги, якщо їхнє житло зруйноване або пошкоджене.

