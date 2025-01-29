Як оподаткування міжнародних посилок впливає на держбюджет України
- Пільгове оподаткування міжнародних посилок призводить до значних втрат бюджету України, зокрема через ухилення від ПДВ та митних платежів.
- Олег Гетман наголосив на необхідності комплексного підходу для подолання проблеми ввезення товарів без сплати податків.
Пільгове оподаткування міжнародних поштових відправлень призводить до втрат державного бюджету. Це відбувається через зростання ухилення від ПДВ та митних платежів.
Який вплив оподаткування посилок в Україні
Експерти оцінили, що лише у 2025 році втрати ПДВ від пільг для китайських маркетплейсів можуть сягнути 17 мільярдів гривень, пише Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи у колонці 24 каналу.
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Гетман назвав головною загрозою поточної ситуації – ослаблення національного виробництва через витіснення українських товарів імпортом
Він пояснив, що це може спричинити перенесення виробництва в сусідні країни для подальшого ввезення без ПДВ. Це ж, своєю чергою, призведе до таких негативних наслідків:
- скорочення робочих місць;
- зменшення податкових надходжень;
- погіршення платіжного балансу.
Запропоновані законопроєкти вирішують більшу кількість проблем, які виникли через масове застосування пільги на китайські товари у "сірих схемах". Водночас в Україні діють і інші схеми "сірого імпорту", зокрема "піджаки", "пересорт", "перерваний транзит", "заниження митної вартості" тощо,
– зазначив Олег Гетман.
Важливо! Він наголосив, що для комплексного розв'язання проблеми із потрапляння в Україну товарів без сплати податків є якнайшвидша імплементація Закону №3977-IX. У ньому йдеться про повне перезавантаження Митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів.