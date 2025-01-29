Який вплив оподаткування посилок в Україні

Експерти оцінили, що лише у 2025 році втрати ПДВ від пільг для китайських маркетплейсів можуть сягнути 17 мільярдів гривень, пише Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи у колонці 24 каналу.

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Гетман назвав головною загрозою поточної ситуації – ослаблення національного виробництва через витіснення українських товарів імпортом

Він пояснив, що це може спричинити перенесення виробництва в сусідні країни для подальшого ввезення без ПДВ. Це ж, своєю чергою, призведе до таких негативних наслідків:

скорочення робочих місць;

зменшення податкових надходжень;

погіршення платіжного балансу.

Запропоновані законопроєкти вирішують більшу кількість проблем, які виникли через масове застосування пільги на китайські товари у "сірих схемах". Водночас в Україні діють і інші схеми "сірого імпорту", зокрема "піджаки", "пересорт", "перерваний транзит", "заниження митної вартості" тощо,

– зазначив Олег Гетман.

Важливо! Він наголосив, що для комплексного розв'язання проблеми із потрапляння в Україну товарів без сплати податків є якнайшвидша імплементація Закону №3977-IX. У ньому йдеться про повне перезавантаження Митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів.