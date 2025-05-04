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4 травня, 19:32
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Чи змінився податок при картковому переказі у травні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Податок при картковому переказі застосовується до всіх переказів, що перевищують 25% мінімальної зарплати на 1 січня поточного року.
  • Не оподатковуються подарунки від родичів першого та другого ступеню споріднення.

Більшість фінансових надходжень підлягають оподаткуванню. Виключенням, зокрема, є частина грошових подарунків.

Чи оподатковуються грошові подарунки з 1 травня

Під оподаткування підпадають усі перекази, що перевищують 25% мінімальної зарплати (на 1 січня поточного року), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Фокус".

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Нагадаємо! У 2025 році мінімальна зарплата в Україні не зростала. Вона зараз складає – 8 тисяч гривень.

Тобто, максимальна сума за яку не доведеться платити податок при перерахунку – 2 тисячі гривень Варто зауважити і те, що за 2024 рік максимум менший. 

Річ у тім, що торік мінімальна зарплата, станом на 1 січня, складала 7 100 гривень. Тобто у 2024 оподатковувались подарунки більш як 1 775 гривень.

Які грошові подарунки не оподатковуються

Потрібно пам'ятати, що з подарунків родичів першого та другого ступеню споріднення податки не вираховуються. Тобто, не оподатковуються презенти від:

  • батьків;
  • чоловіка або ж дружини;
  • дітей (йдеться і про тих, які були усиновлені);
  • рідних братів чи сестер;
  • бабусі чи дідуся;
  • онуків.

Зверніть увагу! Вітчим чи мачуха не вважають родичами першого, чи другого ступеню спорідненості.