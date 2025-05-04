Чи оподатковуються грошові подарунки з 1 травня

Під оподаткування підпадають усі перекази, що перевищують 25% мінімальної зарплати (на 1 січня поточного року), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Фокус".

Читайте також Добровільний пенсійний внесок: скільки він становить та чи можна сплатити за кордоном

Нагадаємо! У 2025 році мінімальна зарплата в Україні не зростала. Вона зараз складає – 8 тисяч гривень.

Тобто, максимальна сума за яку не доведеться платити податок при перерахунку – 2 тисячі гривень Варто зауважити і те, що за 2024 рік максимум менший.

Річ у тім, що торік мінімальна зарплата, станом на 1 січня, складала 7 100 гривень. Тобто у 2024 оподатковувались подарунки більш як 1 775 гривень.

Які грошові подарунки не оподатковуються

Потрібно пам'ятати, що з подарунків родичів першого та другого ступеню споріднення податки не вираховуються. Тобто, не оподатковуються презенти від:

батьків;

чоловіка або ж дружини;

дітей (йдеться і про тих, які були усиновлені);

рідних братів чи сестер;

бабусі чи дідуся;

онуків.

Зверніть увагу! Вітчим чи мачуха не вважають родичами першого, чи другого ступеню спорідненості.