Чи оподатковуються грошові подарунки з 1 травня
Під оподаткування підпадають усі перекази, що перевищують 25% мінімальної зарплати (на 1 січня поточного року), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Фокус".
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Нагадаємо! У 2025 році мінімальна зарплата в Україні не зростала. Вона зараз складає – 8 тисяч гривень.
Тобто, максимальна сума за яку не доведеться платити податок при перерахунку – 2 тисячі гривень Варто зауважити і те, що за 2024 рік максимум менший.
Річ у тім, що торік мінімальна зарплата, станом на 1 січня, складала 7 100 гривень. Тобто у 2024 оподатковувались подарунки більш як 1 775 гривень.
Які грошові подарунки не оподатковуються
Потрібно пам'ятати, що з подарунків родичів першого та другого ступеню споріднення податки не вираховуються. Тобто, не оподатковуються презенти від:
- батьків;
- чоловіка або ж дружини;
- дітей (йдеться і про тих, які були усиновлені);
- рідних братів чи сестер;
- бабусі чи дідуся;
- онуків.
Зверніть увагу! Вітчим чи мачуха не вважають родичами першого, чи другого ступеню спорідненості.