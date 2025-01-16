В Україні запропонували оподатковувати посилки, що приходять з-за кордону

В Україні є зареєстровані законопроєкти, які мають розв'язати проблеми з викривленням конкуренції через неоподатковані посилки з-за кордону. Їхня мета це сприяти українським виробникам.

Що пропонують визначити законопроєкти

Проєкти №1783273 та №1783307 пропонують збалансоване рішення, яке не обтяжує додатковим адмініструванням українських споживачів, передає 24 канал з посиланням на Голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Зокрема пропонується митниця, яка повинні мінімізувати "сірі" схеми та вирівняти конкурентні умови.

Так громадяни зможуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро. Але за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

Зверніть увагу! Товари, які купуються на маркетплейсах та подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від вартості. Але ввізне мито буде справлятися тільки у випадку, якщо їхня вартість понад 150 євро.

Про що ще йдеться в ініціативах

За мету стоїть полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці. Для цього пропонується:

запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи або подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару.

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах Євросоюзу.

Важливо! Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур.