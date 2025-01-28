Орбан усе одно підтримав би санкції: економіст відповів, що він виторгував

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії. Влада Угорщини стверджувала, що не погоджується із таким рішенням, проте думка Віктора Орбана несподівано змінилась. Є припущення, що це може бути пов'язано із впливом США.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що відповідно до європейського законодавства один раз на пів року члени ЄС погоджують продовження санкційних обмежень введених щодо певних країн. Росія також належить до цього списку.

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Чого домагався Орбан

На думку Олега Пендзина, висловлювання Орбана про те, що він не підтримує, аби санкції проти Росії продовжувались, є політичними маніпуляціями.

Він все одно підтримав би санкції. Орбан хотів виторгувати для себе речі, які для нього важливі з огляду на інтереси його країни,

– припустив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Він пояснив, що Україна отримала 50 мільярдів доларів кредиту, його треба виплачувати коштом заморожених російських активів. З цієї суми 9 мільярдів належать американцям.

Формально ці гроші погоджені адміністрацією Дональда Трампа, хоча їх було виділено за часів Джо Байдена. Орбан точно не втнув би нічого такого, що не сподобалось би новообраному президенту США,

– сказав Олег Пендзин.

Прем'єр Угорщини, ймовірно, вирішив виторгувати своєю начебто відмовою голосувати за продовження санкцій проти країни-агресорки продовження транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Також Орбан зажадав, щоб у Брюсселі висловили занепокоєння через припинення транспортування територією України російського газу,

– додав економіст.

Нагадаємо, Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу через свою територію, що є історичною подією. У Міненерго наголосили, що це рішення ухвалене з міркувань національної безпеки, а інфраструктура країни готова до роботи без транзиту. Водночас Росія підтвердила, що "Газпром" зупинив транспортування газу, як і планувалося раніше.