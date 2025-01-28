Орбан все равно поддержал бы санкции: экономист ответил, что он выторговал

Европейский Союз продлил санкции против России. Власти Венгрии утверждали, что не согласны с таким решением, однако мнение Виктора Орбана неожиданно изменилось. Есть предположение, что это может быть связано с влиянием США.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что в соответствии с европейским законодательством один раз в полгода члены ЕС согласовывают продление санкционных ограничений введенных в отношении определенных стран. Россия также относится к этому списку.

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Чего добивался Орбан

По мнению Олега Пендзина, высказывания Орбана о том, что он не поддерживает, чтобы санкции против России продолжались, являются политическими манипуляциями.

Он все равно поддержал бы санкции. Орбан хотел выторговать для себя вещи, которые для него важны, учитывая интересы его страны,

– предположил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Он пояснил, что Украина получила 50 миллиардов долларов кредита, его надо выплачивать за счет замороженных российских активов. Из этой суммы 9 миллиардов принадлежат американцам.

Формально эти деньги согласованы администрацией Дональда Трампа, хотя они были выделены во времена Джо Байдена. Орбан точно не сделал бы ничего такого, что не понравилось бы новоизбранному президенту США,

– сказал Олег Пендзин.

Премьер Венгрии, вероятно, решил выторговать своим якобы отказом голосовать за продление санкций против страны-агрессора продолжение транспортировки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Также Орбан потребовал, чтобы в Брюсселе выразили обеспокоенность из-за прекращения транспортировки по территории Украины российского газа,

– добавил экономист.

Напомним, Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа через свою территорию, что является историческим событием. В Минэнерго отметили, что это решение принято из соображений национальной безопасности, а инфраструктура страны готова к работе без транзита. В то же время Россия подтвердила, что "Газпром" остановил транспортировку газа, как и планировалось ранее.