Не лише ціна: що ускладнює оренду житла для військових, ВПО та людей з інвалідністю

Орендодавці в Україні сьогодні досить вибіркові під час вибору винаймачів житла і враховують не лише їхні фінансові спроможності чи сімейний стан. З викликами під час оренди зустрічаються не лише переселенці чи люди з інвалідністю, але й військові, які захищають країну від окупантів.

З якими викликами стикаються орендарі?

Про це свідчать результати дослідження серед шукачів нерухомості, проведеного OLX Нерухомість, передає 24 Канал.

Опитування показало, що не в останню чергу багатьом орендарям відмовляють, зокрема, через стереотипи та упередження.

Оренда житла для ВПО

За даними дослідження, у цій категорії винаймачів житла 31% опитаних отримували відмову в оренді. На їхню думку, найчастіше причиною були сумніви у платоспроможності людини – 50%. Однак чимало було й інших факторів:

негативні стереотипи чи упередження щодо переселенців – 47%;

невдалий досвід з попередніми орендарями – 42%;

застереження щодо можливих пошкоджень майна або неналежної поведінки ВПО – 38%;

побоювання, що оренда буде нетривалою – 36%,

занепокоєння щодо великої кількості людей у сім'ї – 28%.

Оренда для людей з інвалідністю

Серед людей з інвалідністю 23% респондентів теж отримали відмову під час пошуку житла. У цій категорії теж чималу роль зіграли упередження – 37% через них не змогли винайняти квартиру.

Інші причини відмов, на думку орендарів, були такими:

непристосованість житла до потреб людей з інвалідністю – 44%;

побоювання щодо можливих пошкоджень майна – 42%;

сумніви у платоспроможності людини – 41%;

страх, що людину з інвалідністю буде складно виселити у разі потреби – 40%;

Також близько 35% орендодавців відмовляли людям з інвалідністю через побоювання, що с ними буде складно спілкуватися або вирішувати побутові питання.

Оренда житла для військових

Навіть військовим не завжди легко орендувати квартиру, попри суспільну підтримку ЗСУ. Так, 23% опитаних військовослужбовців стикнулися з відмовою під час пошуку квартири.

На думку захисників, найчастіше відмовляють з таких причин:

очікування, що військовий залишиться ненадовго – 37%;

побоювання, що квартира може стати ціллю російської армії через оренду військовослужбовцем – 32%;

страх щодо можливого пошкоджень майна або неохайного поводження та сумніви щодо платоспроможності – 25%.

Зауважте! За даними дослідження, кожен другий орендар винаймав житло з домашніми тваринами. І при цьому 79% зіштовхнулися з труднощами у пошуку квартири через побоювання, що улюбленці пошкодять їхнє майно.

Де найдорожча оренда житла?

Зауважимо, що ціни на оренду квартири у 2025 році продовжують рости по Україні. Як показують дані звіту ЛУН, цьогоріч лідерами за високими ставками на оренду однокімнатних квартир залишаються Львів та Ужгород, випереджаючи Київ.

Ужгород – 21,3 тисячі гривень за однокімнатну квартиру;

Львів – 17 тисяч гривень;

Київ – 16 тисяч гривень.

Не набагато дешевша оренда однокімнатної квартири в Івано-Франківську. За рік вона здорожчала на 15% і досягла майже 16 тисяч гривень.

Зауважте! Однак найвідчутніший стрибок цін на оренду житла зафіксували у Кропивницькому – на 33%.

