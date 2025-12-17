Не лише ціна: що ускладнює оренду житла для військових, ВПО та людей з інвалідністю
- Військовим, ВПО та людям з інвалідністю важко орендувати житло через упередження, стереотипи та сумніви в їх платоспроможності.
- Орендодавці часто відмовляють через страх пошкодження майна, короткотривалість оренди та непристосованість житла до потреб людей з інвалідністю.
Орендодавці в Україні сьогодні досить вибіркові під час вибору винаймачів житла і враховують не лише їхні фінансові спроможності чи сімейний стан. З викликами під час оренди зустрічаються не лише переселенці чи люди з інвалідністю, але й військові, які захищають країну від окупантів.
З якими викликами стикаються орендарі?
Про це свідчать результати дослідження серед шукачів нерухомості, проведеного OLX Нерухомість, передає 24 Канал.
Дивіться також "єОселя" стала доступнішою: які умови змінили для військовослужбовців
Опитування показало, що не в останню чергу багатьом орендарям відмовляють, зокрема, через стереотипи та упередження.
Оренда житла для ВПО
За даними дослідження, у цій категорії винаймачів житла 31% опитаних отримували відмову в оренді. На їхню думку, найчастіше причиною були сумніви у платоспроможності людини – 50%. Однак чимало було й інших факторів:
- негативні стереотипи чи упередження щодо переселенців – 47%;
- невдалий досвід з попередніми орендарями – 42%;
- застереження щодо можливих пошкоджень майна або неналежної поведінки ВПО – 38%;
- побоювання, що оренда буде нетривалою – 36%,
- занепокоєння щодо великої кількості людей у сім'ї – 28%.
Оренда для людей з інвалідністю
Серед людей з інвалідністю 23% респондентів теж отримали відмову під час пошуку житла. У цій категорії теж чималу роль зіграли упередження – 37% через них не змогли винайняти квартиру.
Інші причини відмов, на думку орендарів, були такими:
- непристосованість житла до потреб людей з інвалідністю – 44%;
- побоювання щодо можливих пошкоджень майна – 42%;
- сумніви у платоспроможності людини – 41%;
- страх, що людину з інвалідністю буде складно виселити у разі потреби – 40%;
Також близько 35% орендодавців відмовляли людям з інвалідністю через побоювання, що с ними буде складно спілкуватися або вирішувати побутові питання.
Оренда житла для військових
Навіть військовим не завжди легко орендувати квартиру, попри суспільну підтримку ЗСУ. Так, 23% опитаних військовослужбовців стикнулися з відмовою під час пошуку квартири.
На думку захисників, найчастіше відмовляють з таких причин:
- очікування, що військовий залишиться ненадовго – 37%;
- побоювання, що квартира може стати ціллю російської армії через оренду військовослужбовцем – 32%;
- страх щодо можливого пошкоджень майна або неохайного поводження та сумніви щодо платоспроможності – 25%.
Зауважте! За даними дослідження, кожен другий орендар винаймав житло з домашніми тваринами. І при цьому 79% зіштовхнулися з труднощами у пошуку квартири через побоювання, що улюбленці пошкодять їхнє майно.
Де найдорожча оренда житла?
Зауважимо, що ціни на оренду квартири у 2025 році продовжують рости по Україні. Як показують дані звіту ЛУН, цьогоріч лідерами за високими ставками на оренду однокімнатних квартир залишаються Львів та Ужгород, випереджаючи Київ.
- Ужгород – 21,3 тисячі гривень за однокімнатну квартиру;
- Львів – 17 тисяч гривень;
- Київ – 16 тисяч гривень.
Не набагато дешевша оренда однокімнатної квартири в Івано-Франківську. За рік вона здорожчала на 15% і досягла майже 16 тисяч гривень.
Зауважте! Однак найвідчутніший стрибок цін на оренду житла зафіксували у Кропивницькому – на 33%.
Яка оренда житла в Європі?
Втім, оренда житла в Європі значно дорожча, ніж в Україні, попри ріст цін. У Німеччині в середньому ціни майже утричі перевищують українські. Так, оренда невеликої однокімнатної квартири в центрі міста обходиться приблизно у 858 євро, тобто більше 40 тисяч гривень.
Подібна ситуація спостерігається і в Польщі. Середній рівень орендних ставок там приблизно на 116% вищий, ніж в Україні. Зокрема, за однокімнатну квартиру в центральній частині міста орендарю доведеться заплатити близько 2 834 злотих, тобто понад 30 тисяч гривень.
У Чехії вартість оренди також істотно перевищує українські показники – майже у півтора раза, або приблизно на 145%. У центральних районах чеських міст оренда однокімнатного житла зазвичай коштує близько 17,8 тисячі крон, що становить понад 35 тисяч гривень.