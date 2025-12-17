Укр Рус
17 грудня, 13:00
5

Не лише ціна: що ускладнює оренду житла для військових, ВПО та людей з інвалідністю

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Військовим, ВПО та людям з інвалідністю важко орендувати житло через упередження, стереотипи та сумніви в їх платоспроможності.
  • Орендодавці часто відмовляють через страх пошкодження майна, короткотривалість оренди та непристосованість житла до потреб людей з інвалідністю.

Орендодавці в Україні сьогодні досить вибіркові під час вибору винаймачів житла і враховують не лише їхні фінансові спроможності чи сімейний стан. З викликами під час оренди зустрічаються не лише переселенці чи люди з інвалідністю, але й військові, які захищають країну від окупантів.

З якими викликами стикаються орендарі?

Про це свідчать результати дослідження серед шукачів нерухомості, проведеного OLX Нерухомість, передає 24 Канал.

Опитування показало, що не в останню чергу багатьом орендарям відмовляють, зокрема, через стереотипи та упередження. 

Оренда житла для ВПО 

За даними дослідження, у цій категорії винаймачів житла 31% опитаних отримували відмову в оренді. На їхню думку, найчастіше причиною були сумніви у платоспроможності людини – 50%. Однак чимало було й інших факторів: 

  • негативні стереотипи чи упередження щодо переселенців – 47%;
  • невдалий досвід з попередніми орендарями – 42%;
  • застереження щодо можливих пошкоджень майна або неналежної поведінки ВПО – 38%;
  • побоювання, що оренда буде нетривалою – 36%,
  • занепокоєння щодо великої кількості людей у сім'ї – 28%.

Оренда для людей з інвалідністю 

Серед людей з інвалідністю 23% респондентів теж отримали відмову під час пошуку житла. У цій категорії теж чималу роль зіграли упередження – 37% через них не змогли винайняти квартиру. 

Інші причини відмов, на думку орендарів, були такими:

  • непристосованість житла до потреб людей з інвалідністю – 44%;
  • побоювання щодо можливих пошкоджень майна – 42%;
  • сумніви у платоспроможності людини – 41%;
  • страх, що людину з інвалідністю буде складно виселити у разі потреби – 40%;

Також близько 35% орендодавців відмовляли людям з інвалідністю через побоювання, що с ними буде складно спілкуватися або вирішувати побутові питання. 

Оренда житла для військових

Навіть військовим не завжди легко орендувати квартиру, попри суспільну підтримку ЗСУ. Так, 23% опитаних військовослужбовців стикнулися з відмовою під час пошуку квартири.

На думку захисників, найчастіше відмовляють з таких причин:

  • очікування, що військовий залишиться ненадовго – 37%;
  • побоювання, що квартира може стати ціллю російської армії через оренду військовослужбовцем – 32%;
  • страх щодо можливого пошкоджень майна або неохайного поводження та сумніви щодо платоспроможності – 25%.

Зауважте! За даними дослідження, кожен другий орендар винаймав житло з домашніми тваринами. І при цьому 79% зіштовхнулися з труднощами у пошуку квартири через побоювання, що улюбленці пошкодять їхнє майно. 

Де найдорожча оренда житла? 

Зауважимо, що ціни на оренду квартири у 2025 році продовжують рости по Україні. Як показують дані звіту ЛУН, цьогоріч лідерами за високими ставками на оренду однокімнатних квартир залишаються Львів та Ужгород, випереджаючи Київ. 

  • Ужгород – 21,3 тисячі гривень за однокімнатну квартиру;
  • Львів – 17 тисяч гривень;
  • Київ – 16 тисяч гривень.

Не набагато дешевша оренда однокімнатної квартири в Івано-Франківську. За рік вона здорожчала на 15% і досягла майже  16 тисяч гривень.

Зауважте! Однак найвідчутніший стрибок цін на оренду житла зафіксували у Кропивницькому – на 33%.

Яка оренда житла в Європі? 

  • Втім, оренда житла в Європі значно дорожча, ніж в Україні, попри ріст цін. У  Німеччині в середньому ціни майже утричі перевищують українські. Так, оренда невеликої однокімнатної квартири в центрі міста обходиться приблизно у 858 євро, тобто більше 40 тисяч гривень.

  • Подібна ситуація спостерігається і в Польщі. Середній рівень орендних ставок там приблизно на 116% вищий, ніж в Україні. Зокрема, за однокімнатну квартиру в центральній частині міста орендарю доведеться заплатити близько 2 834 злотих, тобто понад 30 тисяч гривень.

  • У Чехії вартість оренди також істотно перевищує українські показники – майже у півтора раза, або приблизно на 145%. У центральних районах чеських міст оренда однокімнатного житла зазвичай коштує близько 17,8 тисячі крон, що становить понад 35 тисяч гривень.