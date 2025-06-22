Танкери тікають з Ормузької протоки: чи почне Іран блокаду нафтового маршруту

Ситуація в Ормузькій протоці загострюється після. Перші судна змінюють маршрути, а трейдери побоюються перекриття головного маршруту перевезення нафти.

Як танкери реагують на удари США по Ірану

Два супертанкери, Coswisdom Lake та South Loyalty, кожен з яких здатен перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, здійснили розворот в Ормузькій протоці на тлі авіаударів США по Ірану, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За даними системи відстеження суден, обидва танкери увійшли в протоку в неділю, 22 червня, однак раптово змінили курс.

Одне з суден згодом виконав другий розворот і наразі знову рухається через Ормузьку протоку.

Інший танкер залишився поза межами Перської затоки станом на понеділок, 23 червня.

Варто знати! Після ударів Ізраїлю по Ірану 13 червня у Перській затоці все частіше виникають радіоперешкоди в роботі електроніки та сигналів суден. Попри це, танкери з нафтою та газом продовжили рух через протоку. Але дії цих двох танкерів можуть свідчити про початок перенаправлення маршрутів.

Чи наважиться Іран перекрити Ормузьку протоку

Власники суден і трейдери уважно стежать за ситуацією. Деякі з них вже розглядають альтернативні маршрути поставок на випадок, якщо Іран перекриє Ормузьку протоку. Втім, на думку оглядача Reuters Рона Буссо, навіть якщо це станеться, будь-який збій буде коротким.

За його словами, після ударів США в Ірану залишилось мало карт, тому він може відповісти жорстко.

Іран може спробувати замінувати Ормузьку протоку, ширина якої в найвужчому місці становить 55 кілометрів.

Іранська армія також може вдарити по суднах або захопити танкери в затоці.

Однак на будь-яку спробу буде швидка відповідь ВМС США, тому шок від блокування протоки та поставок довго не протримається.

Такий крок Ірану майже напевно призведе до різкого стрибка світових цін на енергоносії, втім історія і поточна динаміка ринку припускають, що будь-який крок, найімовірніше, буде менш руйнівним, ніж побоюються інвестори,

– впевнений Буссо.

Важливо! У світового ринку нафти є резерви. Зокрема, країни ОПЕК+ мають близько 5,7 мільйона барелів надлишкових потужностей на день. І хоча Ормузька протока вкрай важлива для постачання нафти, Саудівська Аравія та ОАЕ змогли б обійти блокування за допомогою своїх нафтопроводів.