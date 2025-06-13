Як конфлікт Ірану та Ізраїлю впливає на торгівлю
Ізраїль завдав ударів по основних об’єктах в Ірані в ніч на п’ятницю, в тому числі по ядерних та військових об’єктах в Тегерані. Це, ймовірно, спричинить неминучу відповідь Ірану, який вже пригрозив, що його сусід заплатить "дуже високу ціну", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Після ударів Ізраїлю по Ірану судноплавні компанії порадили своїм суднам бути обережними. Водночас атаки привернули увагу до вузьких місць у морських маршрутах:
- На Близькому Сході розташовані одні з найважливіших шляхів світу для перевезення нафти та контейнерних вантажів.
- Тут танкери завантажують нафту та контейнеровози для Азії та Європи.
Важливо! Інвестори вже роблять ставки на зростання вартості перевезень через очікуване зростання цін внаслідок зростання напруги в регіоні.
Які маршрути світової торгівлі під загрозою
Одне з головних місць світової торгівлі, яке опинилося під загрозою після нового витка конфлікту між Іраном та Ізраїлем, – це Ормузька протока.
- Через протоку проходить близько чверті світової торгівлі нафтою, й Іран має значний вплив на неї.
- Приблизно 90 суден, постійно перебувають у Перській затоці, і з них близько 20 щодня проходять через Ормузьку протоку.
- Блокування розглядається як крайній захід, якого Тегеран може спробувати уникнути, але бажання помсти Ізраїлю очевидне.
Якщо Іран вирішить розширити відповідь, закривши Ормузьку протоку, наслідки будуть катастрофічними,
– говорить аналітик Ганс Тіно Хансен.
Варто знати! Іншим критичним регіоном для світової торгівлі є Червоне море з Суецьким каналом та Баб-ель-Мандебською протокою, де зростає загроза з боку єменських хуситів, яких підтримує Іран.