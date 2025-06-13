Як конфлікт Ірану та Ізраїлю впливає на торгівлю

Ізраїль завдав ударів по основних об’єктах в Ірані в ніч на п’ятницю, в тому числі по ядерних та військових об’єктах в Тегерані. Це, ймовірно, спричинить неминучу відповідь Ірану, який вже пригрозив, що його сусід заплатить "дуже високу ціну", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Після ударів Ізраїлю по Ірану судноплавні компанії порадили своїм суднам бути обережними. Водночас атаки привернули увагу до вузьких місць у морських маршрутах:

На Близькому Сході розташовані одні з найважливіших шляхів світу для перевезення нафти та контейнерних вантажів.

Тут танкери завантажують нафту та контейнеровози для Азії та Європи.

Важливо! Інвестори вже роблять ставки на зростання вартості перевезень через очікуване зростання цін внаслідок зростання напруги в регіоні.

Які маршрути світової торгівлі під загрозою

Одне з головних місць світової торгівлі, яке опинилося під загрозою після нового витка конфлікту між Іраном та Ізраїлем, – це Ормузька протока.

Через протоку проходить близько чверті світової торгівлі нафтою, й Іран має значний вплив на неї.

Приблизно 90 суден, постійно перебувають у Перській затоці, і з них близько 20 щодня проходять через Ормузьку протоку.

Блокування розглядається як крайній захід, якого Тегеран може спробувати уникнути, але бажання помсти Ізраїлю очевидне.

Якщо Іран вирішить розширити відповідь, закривши Ормузьку протоку, наслідки будуть катастрофічними,

– говорить аналітик Ганс Тіно Хансен.

Варто знати! Іншим критичним регіоном для світової торгівлі є Червоне море з Суецьким каналом та Баб-ель-Мандебською протокою, де зростає загроза з боку єменських хуситів, яких підтримує Іран.