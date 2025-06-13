Как конфликт Ирана и Израиля влияет на торговлю

Израиль нанес удары по основным объектам в Иране в ночь на пятницу, в том числе по ядерным и военным объектам в Тегеране. Это, вероятно, повлечет неизбежный ответ Ирана, который уже пригрозил, что его сосед заплатит "очень высокую цену", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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После ударов Израиля по Ирану судоходные компании посоветовали своим судам быть осторожными. В то же время атаки привлекли внимание к узким местам в морских маршрутах:

На Ближнем Востоке расположены одни из важнейших путей мира для перевозки нефти и контейнерных грузов.

Здесь танкеры загружают нефть и контейнеровозы для Азии и Европы.

Важно! Инвесторы уже делают ставки на рост стоимости перевозок из-за ожидаемого роста цен вследствие роста напряжения в регионе.

Какие маршруты мировой торговли под угрозой

Одно из главных мест мировой торговли, которое оказалось под угрозой после нового витка конфликта между Ираном и Израилем, – это Ормузский пролив.

Через пролив проходит около четверти мировой торговли нефтью, и Иран имеет значительное влияние на нее.

Примерно 90 судов, постоянно находятся в Персидском заливе, и из них около 20 ежедневно проходят через Ормузский пролив.

Блокировка рассматривается как крайняя мера, которой Тегеран может попытаться избежать, но желание мести Израилю очевидно.

Если Иран решит расширить ответ, закрыв Ормузский пролив, последствия будут катастрофическими,

– говорит аналитик Ханс Тино Хансен.

Стоит знать! Другим критическим регионом для мировой торговли является Красное море с Суэцким каналом и Баб-эль-Мандебским проливом, где растет угроза со стороны йеменских хуситов, которых поддерживает Иран.