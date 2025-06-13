Подобной тактикой воспользовался Израиль во время атаки на Иран 13 июня. Как сообщает The Times of Israel, ЦАХАЛ совместно с Моссад длительное время готовились к удару по ядерным объектам враждебного государства, передает 24 Канал.

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"Паутина" Израиля

Израиль создал на территории Ирана собственную базу беспилотников, а также контрабандой переправил в страну высокоточное оружие и своих спецназовцев.

Так, агенты Моссада создали базу беспилотников на иранской территории недалеко от Тегерана. Беспилотники были активированы ночью и нанесли удары по пусковым установкам ракет класса "земля-земля", которые были нацелены на Израиль.

Кроме того, в Иран были переправлены транспортные средства с вооружением.

Эти системы вывели из строя иранскую систему ПВО, обеспечив израильским самолетам преимущество в воздухе и свободу действий над Ираном.

Третьим секретным элементом операции стало развертывание диверсантов Моссада с высокоточными ракетами возле зенитных комплексов в центральной части Ирана.

По словам сотрудника службы безопасности Израиля, операции базировались на "новаторском мышлении, смелом планировании и ювелирном применении передовых технологий, спецназа и агентов, которые действовали в самом сердце Ирана, полностью избегая надзора местных спецслужб".