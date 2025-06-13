Иранские СМИ подтверждают гибель командующего КСИР Хоссейна Салами, а также 2 физиков-ядерщиков в результате удара Израиля по Тегерану, передает 24 Канал.

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Тель-Авив провел ряд диверсий в Иране

Репортер Axios Барак Равид в соцсети "Х" со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил о тайной операции Моссада.

Отмечается, что наряду c масштабными авиаударами ВВС Израиля, Моссад провел ряд тайных диверсий в глубоком тылу Ирана. Эти операции были направлены на поражение стратегических ракетных объектов Ирана и его систем противовоздушной обороны.

По состоянию на 06:30 начальник отдела атомной энергетики Ирана заявил, что один из важнейших ядерных объектов Ирана, а именно реактор в Натанзе, был разрушен в результате ударов Израиля

Между тем, по данным иранских СМИ, в Иране началась новая волна ударов.

Отметим, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что операция против Ирана продлится столько, сколько потребуется.