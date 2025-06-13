Подібною тактикою скористався Ізраїль під час атаки на Іран 13 червня. Як повідомляє The Times of Israel, ЦАХАЛ спільно з Моссад тривалий час готувалися до удару по ядерних об'єктах ворожої держави, передає 24 Канал.

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"Павутина" Ізраїлю

Ізраїль створив на території Ірану власну базу безпілотників, а також контрабандою переправив до країни високоточну зброю та своїх спецпризначенців.

Так, агенти Моссаду створили базу безпілотників на іранській території неподалік Тегерана. Безпілотники були активовані вночі та завдали ударів по пусковим установкам ракет класу "земля-земля", які були націлені на Ізраїль.

Крім того, до Ірану були переправлені транспортні засоби з озброєнням.

Ці системи вивели з ладу іранську систему ППО, забезпечивши ізраїльським літакам перевагу в повітрі та свободу дій над Іраном.

Третім секретним елементом операції стало розгортання диверсантів Моссаду з високоточними ракетами біля зенітних комплексів у центральній частині Ірану.

За словами співробітника служба безпеки Ізраїлю, операції базувалися на "новаторському мисленні, сміливому плануванні та ювелірному застосуванні передових технологій, спецназу та агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю уникаючи нагляду місцевих спецслужб".