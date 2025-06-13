Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios и The Wall Street Journal.

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В Израиле объявили мобилизацию и чрезвычайное положение

Министр обороны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. По его словам, ближайшее время может быть массированная атака со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.

Указывается, что все школы и большинство рабочих мест будут закрыты в пятницу.

Согласно инструкции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с пятницы, по всей территории страны вводятся ограничения:

запрещено проведение образовательных мероприятий;

отменены массовые собрания;

не будут работать все предприятия, кроме объектов критической инфраструктуры.

Режим чрезвычайного положения вступает в силу из-за высокого риска ракетно-дронной атаки со стороны Ирана в ответ на операцию израильских войск.

Добавим, что в Израиле также началась массовая мобилизация – призывают десятки тысяч резервистов.

"Мы не обещаем вам только успехов. Ответ не будет похож ни на что из того, что мы видели. Мы готовы к обороне", – начальник Генштаба Эяль Замир.

Он заявил, что десятки тысяч солдат были вызваны для защиты границ страны, и что иранцы попытаются нанести удар мести.