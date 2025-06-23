Це поверне назад місяці зниження доходів від російської нафти та дозволить і надалі фінансувати війну проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Які наслідки це матиме для Росії

Аналітики повідомляють, що станом на сьогодні ціна ф’ючерсів на нафту марки Brent зросла до 77,27 долара за барель, що на 11,4% більше у порівнянні з 12 червня, днем напередодні авіаударів Ізраїлю по Ірану.

Ймовірно, у разі перекриття Ормузької протоки ціни на нафту можуть стрімко зрости, можливо навіть у кілька разів. У найбільш критичному сценарії вартість може підскочити до рівня від 90 до 130 доларів за барель.

У 2024 році доходи Росії від експорту нафти й газу сягнули 11,1 трильйона рублів, це приблизно 120,3 мільярда доларів, що становить приблизно 30% усіх надходжень до федерального бюджету.

Утім, до 2025 року ці надходження поступово зменшувалися, і у травні вони були значно нижчими, ніж у той самий період минулого року. У відповідь на затяжне падіння прибутків від енергоресурсів, Міністерство фінансів Росії у травні збільшило запланований дефіцит бюджету на 2025 рік із 0,5% до 1,7% ВВП.

За повідомленням The Moscow Times від 9 червня, економісти Російської академії народного господарства й державної служби припускали, що за поточних тенденцій високих витрат і скорочення нафтових доходів, Фонд національного добробуту Росії може бути повністю вичерпаний до 2026 року.

Експерти також підкреслювали, що Кремль значною мірою залежить від цього фонду та енергетичних доходів для фінансування агресії проти України. На 2025 рік російська влада заклала у бюджет приблизно 178 мільярдів доларів або 41% від загального обсягу лише на сферу безпеки й оборони.

Раніше ISW підрахував, що високі втрати Росії на полі бою і тривалі економічні обмеження можуть завадити їй продовжувати війну проти України в середньостроковій і довгостроковій перспективі, проте стійке зростання цін на нафту може втримати Росію на плаву в економічному плані,

– ідеться у звіті.

Нагадаємо, раніше іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки після ескалації конфлікту з США. Втім, остаточне рішення щодо закриття Ормузької протоки має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану.