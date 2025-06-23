Это вернет назад месяцы снижения доходов от российской нефти и позволит и в дальнейшем финансировать войну против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Какие последствия это будет иметь для России

Аналитики сообщают, что по состоянию на сегодня цена фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 77,27 доллара за баррель, что на 11,4% больше по сравнению с 12 июня, днем накануне авиаударов Израиля по Ирану.

Вероятно, в случае перекрытия Ормузского пролива цены на нефть могут стремительно вырасти, возможно даже в несколько раз. В наиболее критическом сценарии стоимость может подскочить до уровня от 90 до 130 долларов за баррель.

В 2024 году доходы России от экспорта нефти и газа достигли 11,1 триллиона рублей, это примерно 120,3 миллиарда долларов, что составляет примерно 30% всех поступлений в федеральный бюджет.

Впрочем, до 2025 года эти поступления постепенно уменьшались, и в мае они были значительно ниже, чем в тот же период прошлого года. В ответ на затяжное падение доходов от энергоресурсов, Министерство финансов России в мае увеличило запланированный дефицит бюджета на 2025 год с 0,5% до 1,7% ВВП.

По сообщению The Moscow Times от 9 июня, экономисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы предполагали, что при текущих тенденциях высоких расходов и сокращения нефтяных доходов, Фонд национального благосостояния России может быть полностью исчерпан к 2026 году.

Эксперты также подчеркивали, что Кремль в значительной степени зависит от этого фонда и энергетических доходов для финансирования агрессии против Украины. На 2025 год российские власти заложили в бюджет примерно 178 миллиардов долларов или 41% от общего объема только на сферу безопасности и обороны.

Ранее ISW подсчитал, что высокие потери России на поле боя и длительные экономические ограничения могут помешать ей продолжать войну против Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, однако устойчивый рост цен на нефть может удержать Россию на плаву в экономическом плане,

– говорится в отчете.

Напомним, ранее иранский парламент одобрил закрытие Ормузского пролива после эскалации конфликта с США. Впрочем, окончательное решение о закрытии Ормузского пролива должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.