Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ. Там также упомянули об утреннем обстреле в ответ.

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Что заявили в ЦАХАЛ

Ночью США атаковали ядерные объекты Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. В армии Израиля заявили, что это нанесло значительный ущерб военной программе Тегерана.

Этот удар стал возможным благодаря мужественному руководству наших американских партнеров и совместным дипломатическим и военным усилиям,

– заявил Замир.

Кроме того, в Армии обороны Израиля отметили – кампания продолжается, ведь еще есть цели, которые нужно поразить. ЦАХАЛ будет увеличивать интенсивность ударов в соответствии с оперативным планом и продолжать "так долго, как это будет необходимо".

Также глава Генштаба вспомнил об утренней ракетной атаке Ирана. "Благодаря ответственному поведению нашего гражданского населения количество жертв значительно уменьшилось. Устойчивость тыла дает нам силы продолжать действовать на передовой", – добавил он.

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил американские удары по иранским ядерным объектам, считая их примером "мира через силу". Он надеется, что этот шаг будет способствовать будущему миру и процветанию на Ближнем Востоке.