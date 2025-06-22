Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Биньямина Нетаньяху в соцсети Х.
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Что сказал премьер Израиля в своем обращении
По словам Нетаньяху, Америка показала "удивительную и праведную мощь", выполняя задачу, которую никому раньше не удалось.
Он уверен, что операция "Линия разграничения", которая стала совместной работой США и Израиля, является примером беспрецедентного взаимодействия стран.
История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим опасного в мире оружия,
– считает Нетаньяху.
Премьер выразил надежду, что этот шаг заложит основу для будущего процветания и мира на Ближнем Востоке и за его пределами.
"Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а затем – мир. И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой", – сказал он.
Заметим, Дональд Трамп утверждает, что ключевые ядерные объекты Ирана были уничтожены в результате ударов США. Он добавил, что Тегеран должен заключить мир, иначе следующие атаки будут еще более разрушительными.