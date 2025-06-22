Было выпущено около 20 – 30 баллистических ракет. Об этом сообщает The Times of Israel, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке

По информации Армии обороны Израиля, это была первая иранская атака баллистическими ракетами за более чем сутки. Известно о падении ракет и обломков в более чем 10 местах по всей стране.

Министерство здравоохранения сообщило о 86 пострадавших, из них 2 – в состоянии средней тяжести, 77 – в удовлетворительном, а 4 – с нервным расстройством, еще 3 – до сих пор проходят медицинское обследование.

Было выпущено не менее 27 ракет двумя залпами, которые попали в Хайфу и центральную часть Израиля,

– заявили в ЦАХАЛ.

Иранские ракеты атакуют Израиль: смотрите видео

Footage of Iranian missiles over Israel a short time ago. pic.twitter.com/nGRQVgazbz - Joe Truzman (@JoeTruzman) 22 июня, 2025 г

В частности, поврежден дом престарелых. "Раздался мощный взрыв. Все содрогнулось. Я не знаю, что произошло", – рассказывает свидетель со слезами на глазах.

Одна ракета попала в жилой район Тель-Авива, в результате чего ранены 13 человек, другая – в жилые дома в Нес-Ционе, где пострадали 6 человек.

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил американские удары по иранским ядерным объектам, считая их примером "мира через силу". Он надеется, что этот шаг будет способствовать будущему миру и процветанию на Ближнем Востоке.