Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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Что известно о новом иранском ракетном обстреле по Израилю

Около 07:31 ЦАХАЛ написал, что обнаружил ракеты, которые были запущены из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Оборонительные системы уже работают для перехвата угрозы.

После получения сообщения о тревоге общественность должна пройти в укрытие и оставаться там до отбоя. Выход из защищенного пространства разрешен только по четкому распоряжению. Продолжайте выполнять указания Командования тыла,

– отметили военные.

Уже через 6 минут в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана. ВВС Израиля уже осуществляют операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу.

"Оборона не является герметичной, поэтому важно продолжать выполнять указания Командования тыла", – отметили в Армии обороны Израиля.

В 08:01 ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил вторую волну своих ракет по Израилю. Военные призвали граждан не публиковать и не распространять видеозаписи и фото с мест попадания. Система противовоздушной обороны сейчас обнаруживает и перехватывает угрозы.

Журналисты The Times of Israel пишут, что, по оценкам ЦАХАЛ, во время последней атаки на Израиль с территории Ирана было выпущено около 20 - 30 баллистических ракет. Медики обследуют несколько мест падения ракет, чтобы выявить, есть ли потенциальные пострадавшие.

В сети также распространяют видео со следами от иранских ракет над Израилем.

Иран атаковал Израиль 22 июня / Видео с аккаунта @JoeTruzman в соцсети Х

Авиакомпания El Al объявила, что отменяет все рейсы из-за закрытия воздушного пространства Израиля. Это касается как вылетов, так и прибытий.

Самолеты, которые уже были в пути в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве, направляют в другие аэропорты.

К слову, издание NBC News сообщило, что израильская система "Железный купол" в последних атаках перехватывала только 65% иранских ракет. Ранее этот показатель был почти 90%.