Попри погрози Тегерана: танкери з СПГ прориваються через Ормуз

Попит на газ у світі залишається високим, особливо в країнах Азії. Тому танкери зі скрапленим природним газом (СПГ) прориваються через Ормузьку протоку, попри загострення конфлікту та погрози Ірану.

Як суднам вдалося проти Ормуз

Про це свідчать дані відстеження суден компаній LSEG і Kpler, пише Reuters.

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За їхньою інформацією, що три танкери з СПГ пройшли Ормуз. Йдеться про судна:

Lebrethah і Rasheeda компанії QatarEnergy;

та Marigold, яким керує Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Задля безпеки судна рухалися протокою з вимкненими транспондерами, аби їх не можна було відстежити. Тому точний час проходження протоки залишається невідомим.

Однак аналітики визначили, що Lebrethah і Rasheeda перебували на захід від протоки 1 червня та 30 квітня відповідно. Обидва судна вийшли з вантажем скрапленого газу із експортного термінала Рас-Лаффан у Катарі.

Згодом вони знову з’явилися у системах відстеження 10 червня, вже минувши Ормуз.

Marigold останній раз бачили ще 1 травня без вантажу на схід від протоки. Потім він завантажився на острові Дас, вимкнув транспондери і повторно з'явився на радарах вже 10 червня.

Усі три танкери з СПГ рухаються у напрямку азійських портів:

Lebrethah, який завантажився 22 травня, прямує до Пакистану;

Rasheeda, що перебуває в рейсі з 27 лютого, йде у напрямку Південно-Східної Азії;

а Marigold після завантаження 25 травня направляється до Індії.

Важливо! За останніми даними аналітиків, від початку війни США проти Ірану наприкінці лютого, щонайменше 12 партій СПГ пройшли через Ормузьку протоку, попри загострення безпекової ситуації в регіоні.

Яка ситуація в Ормузькій протоці

Танкери продовжують рух у районі Ормузької протоки, попри різке загострення безпекової ситуації та зростання військової напруги в регіоні.

Конфлікт між США та Іраном набирає обертів: вже другий день поспіль сторони обмінюються повітряними ударами. Спочатку американські сили атакували у відповідь після збиття ударного вертольота Apache, який виконував патрулювання над Ормузькою протокою.

Ескалація продовжилася в ніч на 11 червня, коли США завдали серії ударів по об’єктах у Сіріку, на острові Кешм, у Мінабі та Ісфахані. Тегеран оперативно відреагував, заявивши про готовність відповісти на будь-які атаки або загрози. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

На тлі загострення Іран оголосив про фактичне блокування Ормузької протоки. У заяві йдеться про заборону руху всіх суден, як нафтових танкерів, так і комерційного транспорту. Порушення цих обмежень, за словами військових, може розцінюватися як ціль для ураження.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив про можливість нових ударів, якщо Тегеран не піде на мирну угоду, а також підтвердив атаку на судно, яке перевозило іранську нафту.