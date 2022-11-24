Ощадбанк дозволив знімати готівку в банкоматах без комісії

Після блекауту 23 листопада, який стався через масштабні російські обстріли, Ощадбанк дозволить без комісій знімати готівку у банкоматах. Це стосується як клієнтів банку, так і власників інших карток.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без комісії. І не важливо – з картки Ощаду або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після масштабних обстрілів 23 листопада в країні працювало тільки 3800 банкоматів. 23 листопада ПриватБанк дозволив знімати до 20 000 гривень у своїх банкоматах за одну операцію.