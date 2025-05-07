7 травня, 12:10
Ощадбанк анулює деякі картки – кому з пенсіонерів слід звернутися до відділень
Основні тези
- Ощадбанк анулює картки з 30 червня 2023 року, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року, на яких немає коштів, або які не використовувалися останні шість місяців.
- Клієнти можуть уточнити інформацію про свої картки, звернувшись до банку через контакт-центр, вебдзвінок або Viber.
Ощадбанк планує анулювати деякі свої картки. Це відбудеться вже з 30 червня поточного року.
Ощадбанк у червні анулює деякі картки
Зокрема банк радить звернутися своїм клієнтам до відділень з цього приводу, пише 24 Канал з посиланням на Ощадбанк.
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Так банк анулює картки:
- термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року;
- картки, де немає жодної копійки на рахунку;
- картки, якими не здійснювались будь-які фінансові операції за останні шість місяців;
- картки, за якими протягом січня — лютого 2025 року було здійснено хоча б одну операцію в касі
- банку, банкоматі, терміналі, торговій мережі будь-якого українського банку.
Українці можуть уточнити інформацію щодо своїх карток, звернувшись до банку. Зокрема, це можна зробити таким чином:
- через контакт-центр: 0-800-210-800;
- зробити вебдзвінок на сайті банку;
- здійснити дзвінок через Viber.