Ощадбанк анулює деякі картки – кому з пенсіонерів слід звернутися до відділень

Ощадбанк планує анулювати деякі свої картки. Це відбудеться вже з 30 червня поточного року.

Ощадбанк у червні анулює деякі картки

Зокрема банк радить звернутися своїм клієнтам до відділень з цього приводу, пише 24 Канал з посиланням на Ощадбанк.

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Так банк анулює картки:

термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року;

картки, де немає жодної копійки на рахунку;

картки, якими не здійснювались будь-які фінансові операції за останні шість місяців;

картки, за якими протягом січня — лютого 2025 року було здійснено хоча б одну операцію в касі

банку, банкоматі, терміналі, торговій мережі будь-якого українського банку.

Українці можуть уточнити інформацію щодо своїх карток, звернувшись до банку. Зокрема, це можна зробити таким чином: