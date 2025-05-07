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Економіка Соцвиплати Ощадбанк анулює деякі картки – кому з пенсіонерів слід звернутися до відділень
7 травня, 12:10
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Ощадбанк анулює деякі картки – кому з пенсіонерів слід звернутися до відділень

Валерія Моргун
Основні тези
  • Ощадбанк анулює картки з 30 червня 2023 року, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року, на яких немає коштів, або які не використовувалися останні шість місяців.
  • Клієнти можуть уточнити інформацію про свої картки, звернувшись до банку через контакт-центр, вебдзвінок або Viber.

Ощадбанк планує анулювати деякі свої картки. Це відбудеться вже з 30 червня поточного року.

Ощадбанк у червні анулює деякі картки

Зокрема банк радить звернутися своїм клієнтам до відділень з цього приводу, пише 24 Канал з посиланням на Ощадбанк.

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Так банк анулює картки:

  • термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року;
  • картки, де немає жодної копійки на рахунку;
  • картки, якими не здійснювались будь-які фінансові операції за останні шість місяців;
  • картки, за якими протягом січня — лютого 2025 року було здійснено хоча б одну операцію в касі
  • банку, банкоматі, терміналі, торговій мережі будь-якого українського банку.

Українці можуть уточнити інформацію щодо своїх карток, звернувшись до банку. Зокрема, це можна зробити таким чином:

  • через контакт-центр: 0-800-210-800;
  • зробити вебдзвінок на сайті банку;  
  • здійснити дзвінок через Viber.  